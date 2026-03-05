Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Big Brother VIP 5: Atmosferë e zjarrtë në dasmën e Gimbos dhe Selin, Artjola Toska ndez festën
Transmetuar më 05-03-2026, 22:49

Në shtëpinë e Big Brother VIP Albania 5, ceremonia e Gimbos dhe Selin ka sjellë momente të veçanta emocionuese, ku çifti i tha “PO” njëri-tjetrit dhe shkëmbyen dedikime të ndjera.

Atmosferën e festës e ka ndezur Artjola Toska, e cila ka performuar live dhe ka bashkuar banorët në vallëzim, duke e shijuar organizimin deri në detaje.

Pavarësisht tentativave për të ndërhyrë nga Rogerti, çifti dhe banorët e tjerë e injoruan ndërprerjen, duke ruajtur fokusin tek festa dhe momenti i veçantë. Më parë, për Selin janë kujdesur edhe defatoret nga Kosova, duke e konsideruar tashmë si “nuse e Kosovës”.

Dasma ka shënuar një nga momentet më të bukura dhe të kujdesura të sezonit, duke krijuar emocione dhe atmosferë festive për të gjithë banorët dhe publikun.

