Rudina Xhunga lë papritur studion për shkak të gjendjes shëndetësore
Transmetuar më 05-03-2026, 22:47

TIRANË – Gazetarja dhe moderatore Rudina Xhunga u largua papritmas sot nga studio e emisionit “Rudina” në TV Klan, pasi nuk u ndje mirë gjatë transmetimit live.

Sipas një njoftimi nga Dritare TV, gjendja e Xhungës është stabilizuar dhe ajo ndodhet nën kujdesin e mjekëve. “Për momentin është e qetë dhe gjendja shëndetësore e saj është nën kontroll. Faleminderit të gjithëve për shqetësimin,” thuhet në njoftim.

Moderatoren e presin disa ditë pushim dhe monitorim mjekësor për të siguruar rikuperimin e plotë.

