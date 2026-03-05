Rudina Xhunga lë papritur studion për shkak të gjendjes shëndetësore

TIRANË – Gazetarja dhe moderatore Rudina Xhunga u largua papritmas sot nga studio e emisionit “Rudina” në TV Klan, pasi nuk u ndje mirë gjatë transmetimit live.
Sipas një njoftimi nga Dritare TV, gjendja e Xhungës është stabilizuar dhe ajo ndodhet nën kujdesin e mjekëve. “Për momentin është e qetë dhe gjendja shëndetësore e saj është nën kontroll. Faleminderit të gjithëve për shqetësimin,” thuhet në njoftim.
Moderatoren e presin disa ditë pushim dhe monitorim mjekësor për të siguruar rikuperimin e plotë.
