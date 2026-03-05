Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
LVV propozon Fatmire Mullhaxha-Kollçakun si kandidate të dytë për presidente të Kosovës
Transmetuar më 05-03-2026, 22:27

KOSOVË – Partia në pushtet, Lëvizja Vetëvendosje, ka propozuar kandidatin e dytë për zgjedhjet presidenciale në Kosovë. Pas Glauk Konjufës, LVV ka nominuar deputeten Fatmire Mullhaxha-Kollçaku si kandidate për presidente.

Deputeti i Lidhja Demokratike e Kosovës, Besian Mustafa, njoftoi përmes një postimi në Facebook se Mullhaxha-Kollçaku është kandidatura e dytë e LVV-së për këtë garë presidenciale.

