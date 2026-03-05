LVV propozon Fatmire Mullhaxha-Kollçakun si kandidate të dytë për presidente të Kosovës

KOSOVË – Partia në pushtet, Lëvizja Vetëvendosje, ka propozuar kandidatin e dytë për zgjedhjet presidenciale në Kosovë. Pas Glauk Konjufës, LVV ka nominuar deputeten Fatmire Mullhaxha-Kollçaku si kandidate për presidente.
Deputeti i Lidhja Demokratike e Kosovës, Besian Mustafa, njoftoi përmes një postimi në Facebook se Mullhaxha-Kollçaku është kandidatura e dytë e LVV-së për këtë garë presidenciale.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd