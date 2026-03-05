Kremlini: Irani nuk ka kërkuar ndihmë nga Rusia

Deklarata nga Moska për situatën në Lindjen e Mesme: “Nuk kemi marrë asnjë kërkesë nga Irani”
Kremlini njoftoi sot se Rusia nuk ka marrë asnjë kërkesë për ndihmë nga Irani, përfshirë edhe mbështetje ushtarake. Deklarata u bë nga zëdhënësi i Kremlinit, Dmitry Peskov, gjatë një konference për shtyp.
“Në këtë rast, nuk ka pasur asnjë kërkesë nga pala iraniane”, tha Peskov kur u pyet nëse Moska planifikon t’i ofrojë Iranit ndihmë, si për shembull furnizim me armë.
Komentet e tij vijnë në një moment tensioni të lartë në rajon, ndërsa Izraeli dhe Shtetet e Bashkuara kanë vazhduar operacionet e tyre ndaj Iranit që nga e shtuna.
Sipas raportimeve, nga këto zhvillime kanë humbur jetën të paktën 926 persona, mes tyre edhe figura të rëndësishme politike dhe ushtarake iraniane.
Nga ana tjetër, Irani ka reaguar me sulme me dronë dhe raketa ndaj objektivave në Izrael dhe në disa vende të Gjirit ku ndodhen baza ushtarake amerikane.
Rusia i ka cilësuar veprimet ndaj Iranit si një akt agresioni të armatosur dhe si një përpjekje për të rrëzuar qeverinë legjitime në Teheran, sipas një deklarate të Ministrisë së Jashtme ruse.
Në deklaratë thuhet gjithashtu se Irani është provokuar qëllimisht drejt reagimeve hakmarrëse ndaj objektivave në disa vende arabe, zhvillime për të cilat pala ruse shprehu keqardhje.
Moska ka bërë thirrje që të gjitha palët të ndërpresin menjëherë përshkallëzimin e situatës dhe të shmangin sulmet ndaj civilëve dhe objekteve civile, të cilat i konsideron plotësisht të papranueshme.
