Emiratet e Bashkuara Arabe lëshojnë alarm emergjence në të gjithë vendin

Alarm emergjence në Emiratet e Bashkuara Arabe pas kërcënimeve me raketa dhe dronë nga Irani: Banorëve u kërkohet të strehohen menjëherë
Autoritetet në Emiratet e Bashkuara Arabe kanë lëshuar një alarm emergjence në të gjithë vendin, duke paralajmëruar për kërcënime të mundshme me raketa dhe duke u bërë thirrje banorëve të kërkojnë menjëherë strehim në ndërtesën më të afërt të sigurt.
Ministria e Brendshme u kërkoi sonte ora 20 qytetarëve dhe rezidentëve të qëndrojnë larg dritareve, dyerve dhe zonave të hapura, si masë paraprake për sigurinë e tyre.
Alarmi erdhi rreth një orë pasi Ministria e Mbrojtjes njoftoi se po i përgjigjej kërcënimeve ajrore që përfshinin raketa dhe dronë të ardhur nga Irani.
Aktualisht raportohet për një shpërthim të shkaktuar nga një sulm me dron në Dubai dhe pamjet kanë qarkulluar në internet.
Më herët sot, gjashtë persona u plagosën nga mbeturinat që binin pasi dronët u kapën nga sistemet e mbrojtjes ajrore në Abu Dhabi.
94 banorë të Emirateve të Bashkuara Arabe janë plagosur që nga fillimi i sulmeve; 6 të tjerë u plagosën në Abu Dhabi më 5 mars nga mbeturinat e dronit.
Sipas autoriteteve, gjatë ditës janë neutralizuar gjashtë raketa balistike dhe 131 dronë të lëshuar nga Irani. Megjithatë, një raketë dhe gjashtë dronë kanë rënë brenda territorit të Emirateve të Bashkuara Arabe.
Autoritetet kanë bërë thirrje për qetësi dhe për respektimin e udhëzimeve të sigurisë, ndërsa situata po monitorohet nga afër nga institucionet përgjegjëse.
