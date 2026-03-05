Ministri I Drejtësisë firmos urdhërin! Masa disiplinore ndaj noterëve dhe ndërmjetësve të pasurive të paluajtshme

TIRANË – Besfort Lamallari, Ministri i Drejtësisë i Shqipërisë, ka firmosur urdhrin për masa disiplinore ndaj tre noterëve dhe dy ndërmjetësve të pasurive të paluajtshme.
Konkretisht:
Noteri J. Gj. në Devoll mori masën “vërejtje me paralajmërim për heqje licence” dhe një gjobë prej 500.000 lekësh të reja. Hetimi ndaj tij nisi pas denoncimit në emisionin investigativ “Stop”.
Noteres V. D. në Fier iu dha e njëjta masë dhe gjobë 500.000 lekë të reja.
Noteres M. V. në Tiranë iu dha masa “vërejtje”.
Përveç noterëve, dy ndërmjetës të licencuar të pasurive të paluajtshme në Tiranë u gjobitën përkatësisht me 100.000 dhe 50.000 lekë të reja. Këto janë gjobat e para të vendosura ndaj ndërmjetësve, ndërsa Ministri i Drejtësisë ka urdhëruar një verifikim të plotë të aktivitetit të tyre.
Ministria e Drejtësisë deklaron se do të vijojë kontrollet dhe masat disiplinore për çdo shkelje të konstatuar ose të denoncuar nga qytetarët dhe mediat, me qëllim garantimin e standardeve ligjore dhe mbrojtjen e interesit të qytetarëve në shërbimet noteriale.
