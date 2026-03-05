Të shtëna me armë zjarri në Shkoddër, një i plagosur. Emri

SHKODËR – Rreth orës 21:10, në vendin e quajtur Ura Dervishbeg, pranë një ambienti servis, dyshohet se I. G. ka qëlluar me armë zjarri, duke plagosur Genc Hoxha, 45 vjeç. Plagosuri ka marrë dëmtime në këmbë dhe ndodhet nën kujdesin e mjekëve, jashtë rrezikut për jetën.
Shërbimet e Policisë së Shtetit kanë shkuar menjëherë në vendngjarje dhe janë vënë në ndjekje të autorit.
Shkodër / Informacion paraprak
Ndërkaq, grupi hetimor, nën drejtimin e Prokurorisë, vijon punën për zbardhjen e rrethanave të ngjarjes.
