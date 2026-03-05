Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Aksion policor në Vlorë, kontrollohen automjetet luksoze dhe personat e dyshimtë
Transmetuar më 05-03-2026, 21:07

VLORË – Policia e Shtetit e Shqipërisë po zhvillon një aksion në qytetin e Vlorë, ku forcat blu kontrollojnë automjetet luksoze dhe me xhama të zinj, si dhe personat e dyshimtë ose ata me precedentë penalë.

Në aksion janë angazhuar gjithashtu Forcat e Ndërhyrjes së Shpejtë dhe policia rrugore. Qëllimi i këtij operacioni është parandalimi i veprimtarive të paligjshme dhe rritja e sigurisë për qytetarët dhe banorët e Vlorës.

