Donald Trump shkarkon shefen e Sigurisë Kombëtare Kristi Noem

Donald Trump ka njoftuar shkarkimin e Kristi Noem nga detyra e drejtuese së Departamentit të Sigurisë Kombëtare të SHBA-së gjatë mandatit të tij të dytë presidencial. Lajmi u bë publik nga vetë Trump përmes platformës Truth Social.
Si pasues të Noem është propozuar Markwayne Mullin, senator republikan, ndërsa deri në konfirmimin e tij detyrën do ta mbajë përkohësisht zëvendëssekretari Troy Edgar, ish-oficer i Marinës amerikane dhe ish-kryetar bashkie në Los Alamitos, Kaliforni.
Gjatë mandatit të saj, Noem ka përqendruar veprimtarinë në zbatimin e politikave më të ashpra të emigracionit, duke ndryshuar qasjen e administratës së mëparshme të udhëhequr nga Alejandro Mayorkas. Sipas statistikave të publikuara nga administrata:
Më shumë se 500 mijë paund drogë ilegale janë sekuestruar gjatë vitit të parë.
Në vitin 2025 u regjistruan rreth 2 milionë raste vetë-dëbimi.
Afërsisht 670 mijë emigrantë të paligjshëm u larguan nga SHBA.
Përkrahësit e saj e kanë konsideruar këtë si një nga fushatat më të mëdha të zbatimit të ligjit për emigracionin në historinë e vendit.
Megjithatë, politikat dhe veprimet e Noem kanë shkaktuar kritika nga figura të Partisë Demokratike, përfshirë guvernatorin e Kaliforni, Gavin Newsom, kongresmenin Eric Swalwell, guvernatorin e Minnesota, Tim Walz, dhe kandidatin për Kongres David Trone. Kritikat kanë përqendruar veçanërisht operacionet e dëbimit masiv dhe funksionimin e qendrës së ndalimit për emigrantët në Williamsport.
Gjatë një seance dëgjimore në Kongres, Noem u përball me pyetje për një kontratë reklame të financuar nga taksapaguesit dhe për pretendimet e një marrëdhënie të supozuar me ish-strategun e fushatës së Trump, Corey Lewandowski. Ajo i hodhi poshtë këto akuza si shpifje tabloidi.
Megjithatë, shumë republikanë mbështesin punën e saj. Kongresmeni Clay Higgins theksoi se Noem mori në dorëzim një situatë të rënduar në kufi dhe arriti një rënie prej rreth 97% të kalimeve të paligjshme në kufirin jugor të SHBA-së gjatë mandatit të saj.
