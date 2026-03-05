‘Ejani dhe bëni luftë tokësore’! Ministri i Jashtëm iranian sfidon Trump

Ministri i Jashtëm i Iranit, Abbas Araghchi, ka deklaruar se Teherani është i përgatitur të përballet me një pushtim të mundshëm tokësor nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
Në një intervistë për NBC News, Araghchi theksoi se çdo përpjekje e tillë do të sillte, sipas tij, një “katastrofë të madhe” për SHBA-në. Ai shtoi se Irani nuk ka ndërmend të negociojë për një armëpushim, duke argumentuar se përpjekjet e mëparshme për dialog me SHBA-në kanë përfunduar me sulme gjatë kohës së negociatave.
“Nuk shoh asnjë arsye për të negociuar,” deklaroi ministri iranian.
Araghchi sqaroi gjithashtu se aktualisht Irani nuk ka një plan për të bllokuar Ngushticën e Hormuzit, një nga rrugët detare më të rëndësishme për transportin global të naftës, por nuk përjashtoi mundësinë e një veprimi të tillë në varësi të zhvillimeve të konfliktit.
Në një reagim në platformën X, ai iu drejtua drejtpërdrejt ish-presidentit amerikan Donald Trump, duke shkruar: “Plani A për një fitore të shpejtë dhe të pastër ushtarake ka dështuar, zoti President. Plani B juaj do të jetë një dështim edhe më i madh.”
Sipas tij, mundësia për arritjen e një marrëveshjeje të re është humbur për shkak të politikës së SHBA-së, që sipas ministrit iranian ka penguar progresin e arritur gjatë negociatave të mëparshme. Ai shtoi se politika “Izraeli i pari” përfundon duke e vendosur “Amerikën të fundit”.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd