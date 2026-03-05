Trump: Duhet të merret pëlqimi im në zgjedhjen e liderit të ri të Iranit

SHBA- Presidenti amerikan Donald Trump tha në një intervistë për Axios të enjten se ai e konsideron të nevojshme përfshirjen e tij personale në zgjedhjen e udhëheqësit të ardhshëm të Iranit, siç bëri në Venezuelë.
Trump këmbënguli se Mojtaba Khamenei, djali i udhëheqësit suprem të vrarë Ali Khamenei dhe favoriti më i mundshëm për të pasur sukses, nuk ishte një opsion i pranueshëm për Uashingtonin. Ai theksoi se zgjedhja e tij e mundshme do ta çojë SHBA-në përsëri në luftë pas pesë vjetësh, nëse ai vazhdon të njëjtat politika si babai i tij.
Mediat shkruajnë se Trump tha gjithashtu se donte të përfshihej personalisht në zgjedhjen e një udhëheqësi. Sipas tij një lider i ri do të sillte harmoni dhe paqe në Iran, duke refuzuar perspektivën e trashëgimisë përmes sistemit aktual të regjimit.
"Ata po humbasin kohën e tyre. Djali i Khamenei është i parëndësishëm. Unë duhet të përfshihem në përzgjedhje, siç bëra me Delsi Rodriguez në Venezuelë."
