Zyrtari iranian paralajmëron amerikanët kundër një pushtimi tokësor

Zyrtari iranian paralajmëron SHBA-në: Çdo pushtim tokësor do të përballet me një përgjigje të ashpër
Një zyrtar i lartë iranian ka paralajmëruar Shtetet e Bashkuara kundër një ndërhyrjeje tokësore në Iran, duke deklaruar se çdo veprim i tillë do të përballet me një rezistencë të fortë nga forcat iraniane.
Ali Larijani, sekretari i Këshillit Suprem të Sigurisë Kombëtare të Iranit, u shpreh se çdo trupë amerikane që do të hynte në territorin iranian do të përballej me një mbrojtje të fuqishme dhe të pamëshirshme.
Në një postim në rrjetin social X, ai tha se iranianët janë “të gatshëm të turpërojnë zyrtarët e korruptuar amerikanë duke vrarë dhe kapur mijëra prej tyre”.
Ndërkohë, zyrtarët amerikanë, përfshirë sekretarin e Mbrojtjes, Pete Hegseth, nuk kanë deklaruar se planifikojnë një pushtim tokësor ndaj Iranit, por gjithashtu nuk e kanë përjashtuar një mundësi të tillë.
