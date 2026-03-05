Kosovë: Komisioni miraton amendamentet për zgjedhjen e presidentit nga populli

PRISHTINË – Komisioni për Legjislacion i Kuvendit të Kosovës ka miratuar amendamentet kushtetuese për zgjedhjen e presidentit nga populli, të propozuara nga presidentja e Kosovë, Vjosa Osmani.
Sipas raportimeve të mediave vendase, deputetët e shumicës parlamentare votuan pro amendamenteve, ndërsa dy deputetë nga Partia Demokratike e Kosovës votuan kundër. Ndërkohë, përfaqësuesi i Lidhja Demokratike e Kosovës në komision mungoi gjatë votimit.
Amendamentet synojnë ndryshimin e procedurës aktuale të zgjedhjes së presidentit, duke parashikuar që kreu i shtetit të zgjidhet drejtpërdrejt nga qytetarët përmes votës popullore.
Pas miratimit në komision, pritet që Kuvendi i Kosovës të thërrasë një seancë të jashtëzakonshme, ku deputetët do të shqyrtojnë dhe do të vendosin për këto ndryshime kushtetuese.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd