Kosovë: Komisioni miraton amendamentet për zgjedhjen e presidentit nga populli
Transmetuar më 05-03-2026, 19:58

PRISHTINË – Komisioni për Legjislacion i Kuvendit të Kosovës ka miratuar amendamentet kushtetuese për zgjedhjen e presidentit nga populli, të propozuara nga presidentja e Kosovë, Vjosa Osmani.

Sipas raportimeve të mediave vendase, deputetët e shumicës parlamentare votuan pro amendamenteve, ndërsa dy deputetë nga Partia Demokratike e Kosovës votuan kundër. Ndërkohë, përfaqësuesi i Lidhja Demokratike e Kosovës në komision mungoi gjatë votimit.

Amendamentet synojnë ndryshimin e procedurës aktuale të zgjedhjes së presidentit, duke parashikuar që kreu i shtetit të zgjidhet drejtpërdrejt nga qytetarët përmes votës popullore.

Pas miratimit në komision, pritet që Kuvendi i Kosovës të thërrasë një seancë të jashtëzakonshme, ku deputetët do të shqyrtojnë dhe do të vendosin për këto ndryshime kushtetuese.

