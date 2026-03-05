‘0900…’ Deklarata e Ballës për Vokshin shkakton përplasje mes deputetëve në Kuvend

TIRANË – Seanca plenare në Kuvendi i Shqipërisë është shoqëruar me tensione dhe përplasje mes deputetëve të mazhorancës dhe opozitës, pas një deklarate të bërë nga kreu i Grupit Parlamentar të Partia Socialiste e Shqipërisë, Taulant Balla, ndaj deputetes së Partia Demokratike e Shqipërisë, Albana Vokshi.
Gjatë fjalës së tij në foltore, Balla bëri një koment ndaj Vokshit, duke përmendur një numër telefonik “0900”, çka shkaktoi reagim të menjëhershëm nga deputetët e opozitës.
Pas deklaratës, deputeti demokrat Gazmend Bardhi reagoi i pari, ndërsa më pas disa deputetë të tjerë të opozitës iu drejtuan foltores. Në këtë moment, deputeti Klevis Balliu tentoi t’i mbyllte mikrofonin Ballës, duke sjellë përplasje fizike mes palëve.
Situata në sallë u tensionua për disa minuta, ndërsa ndërhyrja e Garda e Republikës bëri të mundur neutralizimin e situatës dhe shmangien e përshkallëzimit të mëtejshëm të konfliktit.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd