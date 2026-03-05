Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Aksident në aksin Manëz–Durrës, plagoset një i ri
Transmetuar më 05-03-2026, 19:01

DURRËS – Një aksident rrugor është regjistruar pasditen e sotme në aksin rrugor Manëz–Durrës.

Sipas informacionit paraprak nga Policia e Shtetit, rreth orës 17:55 automjeti me drejtues shtetasin B. R., 24 vjeç, është përplasur me një tjetër automjet që ndodhej i parkuar jashtë rrugës.

Si pasojë e përplasjes është dëmtuar drejtuesi i mjetit, i cili është transportuar për ndihmë mjekësore në Spitali Rajonal i Durrësit dhe ndodhet nën kujdesin e mjekëve.

Ndërkohë, grupi hetimor vijon punën për zbardhjen e plotë të rrethanave dhe shkaqeve të aksidentit

