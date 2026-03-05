Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Bllokohen 1.5 tonë çokollata në Kapshticë, mungonte dokumentacioni shoqërues
Transmetuar më 05-03-2026, 18:40

KAPSHTICË – Autoritetet doganore kanë bllokuar rreth 1.5 tonë çokollata në pikën kufitare të Dogana e Kapshticës, pasi produktet nuk shoqëroheshin me dokumentacionin përkatës.

Sipas burimeve zyrtare, sasia e çokollatave u ndalua gjatë kontrollit të ushtruar nga strukturat doganore, të cilat konstatuan se malli nuk kishte dokumentacionin e nevojshëm që vërteton origjinën dhe përputhshmërinë me rregullat e importit.

Për pasojë, produkti është bllokuar në ambientet e Doganës Shqiptare, ndërsa autoritetet kanë nisur procedurat për verifikime të mëtejshme lidhur me rastin.

Pritet që, pas përfundimit të kontrolleve dhe procedurave administrative, të merret vendimi përfundimtar mbi fatin e kësaj sasie produktesh ushqimore.

