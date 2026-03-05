Aksidenti në aksin Morinë–Kukës, flet trajneri i futbollit: Më zuri gjumi dhe dola nga rruga

KUKËS – Një aksident rrugor u regjistrua mesditën e së enjtes në aksin Morinë–Kukës, pranë fshatit Përbreg, ku një automjet me targa të Kosovë doli nga rruga dhe u përplas me murin mbajtës të autostradës, përpara se të binte disa metra poshtë anës së saj.
Fatmirësisht, nga aksidenti nuk u shënuan të lënduar. Drejtuesi i mjetit, Besart Cecelia, 48 vjeç, arriti të shpëtojë pa pasoja shëndetësore.
Vetë Cecelia ka treguar momentet e aksidentit, duke shpjeguar se shkak ishte lodhja dhe gjumi që e zuri gjatë drejtimit të automjetit.
“Quhem Besart Cecelia, jam nga Vushtrri. Isha duke ardhur nga Kosova për të shkuar në punë. Jam trajner futbolli te FC Basanja. Isha i lodhur dhe në një moment më zuri gjumi. E pashë veten duke dalë nga rruga. Falë Zotit shpëtova dhe jam shumë mirë. Mendoj se lartësia nga e cila rashë ishte më shumë se 10 metra. Isha vetëm në makinë dhe po shkoja drejt Shkodër, pasi kishim stërvitje,” – u shpreh ai.
Trajneri, i cili drejton ekipin FC Basanja në kategorinë e dytë, tha se e konsideron shpëtimin e tij si një mrekulli, duke shtuar se ndihet sikur “ka lindur për së dyti”.
