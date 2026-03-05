Rama reagon për sulmin e Iranit ndaj Azerbajxhanit: Regjim i errët, satanik!

Tiranë- Sulmi i raportuar kundër territorit të Azerbajxhani, i cili sipas burimeve ka vënë në shënjestër infrastrukturën civile në rajonin e Nahçivanit dhe ka shkaktuar plagosjen e disa civilëve, është dënuar si një akt i rëndë agresioni. Në reagime të ndryshme publike, përgjegjësia për sulmin i atribuohet Irani, duke ngritur shqetësime për përshkallëzimin e tensioneve në rajon.
Azerbajxhani konsiderohet një partner i rëndësishëm për Shqipëria dhe për shumë vende të tjera, veçanërisht që nga periudha pas shpërbërjes së Bashkimi Sovjetik. Zhvillimi ekonomik, stabiliteti politik dhe përfshirja në bashkëpunime ndërkombëtare janë përmendur shpesh si faktorë që kanë rritur profilin e vendit në arenën ndërkombëtare.
Sipas deklaratave të bëra, popullsia civile në Azerbajxhan dhe në vendet e tjera që janë përfshirë në tensione të ngjashme duhet të gëzojë siguri dhe mbrojtje nga çdo formë dhune. Po ashtu, është theksuar nevoja që çdo akt që synon destabilizimin e vendeve fqinje të dënohet nga komuniteti ndërkombëtar.
Në reagim përmendet gjithashtu se përshkallëzimi i situatës lidhet me tensionet më të gjera në rajon, përfshirë edhe konfliktet që përfshijnë Shtetet e Bashkuara dhe Izraeli në raport me autoritetet në Teheran.
Sipas qëndrimeve të shprehura, sulmet ndaj infrastrukturës civile dhe shkelja e kufijve sovranë konsiderohen shkelje serioze të rendit ndërkombëtar. Për këtë arsye kërkohet reagim i koordinuar nga shtetet dhe institucionet ndërkombëtare për të ruajtur stabilitetin dhe për të parandaluar përshkallëzimin e mëtejshëm të situatës.
Në përfundim, theksohet mbështetja për Azerbajxhanin dhe nevoja që agresioni të dënohet, ndërsa komuniteti ndërkombëtar të bashkëpunojë për ruajtjen e paqes dhe stabilitetit.
Postimi i plotë në X i Edi Ramës
Sulmi i nisur kundër territorit të Azerbajxhanit, duke synuar infrastrukturën civile në rajonin e Nakhçivanit dhe duke plagosur civilë, është një tjetër akt i rëndë dhe i papranueshëm agresioni nga Republika Khomeiniste e Iranit kundër vendeve fqinje, "mëkati" i vetëm i të cilave kanë të përbashkët është të shkëlqejnë në skenën botërore përmes zhvillimit, prosperitetit dhe hapjes, duke e bërë jetën e popullit të tyre më të mirë çdo ditë dhe duke e bërë Iranin të duket edhe më i errët dhe më i verbër nën regjimin e tij satanik.
Azerbajxhani është një mik dhe aleat i vlefshëm i Shqipërisë, një komb që është ngritur lart që nga rifitimi i pavarësisë nga Bashkimi Sovjetik. Krenaria, qëndrueshmëria dhe angazhimi i tij kombëtar për zhvillim, të kombinuara me gatishmërinë e tij për moderim dhe krahët e hapur për bashkëpunim me të gjithë, i kanë fituar atij respektin e shumë njerëzve në mbarë botën.
Populli azerbajxhanas, ashtu si popujt e vendeve të tjera të synuara pa kuptim ditët e fundit, meritojnë vetëm respekt, siguri dhe liri nga frikësimi. Çdo përpjekje e regjimit të lig në Teheran për të terrorizuar popullsinë civile ose për të destabilizuar vendet fqinje paqësore me qëllim që t’i provokojë ato kundër Shteteve të Bashkuara dhe përgjigjes plotësisht të justifikuar të Izraelit ndaj Republikës Khomeiniste jo vetëm që duhet të dënohet me qartësinë më të madhe, por duhet të shërbejë edhe si një arsye tjetër për ta izoluar plotësisht atë regjim në çdo mënyrë të mundshme nga çdo pjesë e mundshme e botës.
Kur infrastruktura civile e vendeve të tjera është në shënjestër dhe kufijtë sovranë shkelen, vija ndarëse midis agresionit dhe terrorizmit zhduket. Kjo është arsyeja pse ka ardhur koha që të gjitha shtetet dhe institucionet që besojnë në stabilitet, rendin ndërkombëtar të bazuar në rregulla dhe bashkëjetesën paqësore jo vetëm të distancohen nga një regjim që eksporton vazhdimisht dhunë dhe frikësim përtej kufijve të tij, por të bien dakord për atë që është vërtet, një Shtet Terrorist.
Ne qëndrojmë fort me Azerbajxhanin, me udhëheqjen e tij të fortë dhe popullin e tij krenar. Rruga përpara duhet të jetë e qartë.
Agresioni duhet të izolohet dhe agresorët duhet të dënohen pa mëdyshje. Ata që zgjedhin rrugën e dhunës duhet të përballen me unitetin në rritje të atyre që zgjedhin paqen.
The attack launched against the territory of Azerbaijan, targeting civilian infrastructure in the Nakhchivan region and injuring civilians, is yet another grave and unacceptable act of aggression by the Khomeinist Republic of Iran against neighboring countries whose only “sin”… pic.twitter.com/qFGHM6CmoA— Edi Rama (@ediramaal) March 5, 2026
