Grabitja e armatosur në Tiranë, arrestohet i dyshuari. Emri

Policia e Tiranës ka arrestuar autorin e dyshuar të grabitjes së një pike këmbimi valutor, ngjarje e ndodhur mëngjesin e së enjtes në zonën e “5 Majit” në kryeqytet.
Sipas policisë, në pranga është vënë Luan Maci, 42 vjeç, i dyshuar si autor i grabitjes së armatosur.
Ngjarja ndodhi brenda një qendre tregtare, ku Maci dyshohet se, nën kërcënimin e armës, ka marrë një shumë prej 1 milion e 200 mijë lekësh të vjetra nga pika e këmbimit valutor.
Pas grabitjes, autori u largua nga vendngjarja me motor, duke kaluar nëpër rrugët e lagjes, ndërsa policia arriti ta identifikojë dhe ta arrestojë vetëm disa orë më vonë.
Policia vijon hetimet për zbardhjen e plotë të rrethanave të ngjarjes.
Njoftimi i policisë:
Rreth orës 09:10, në rrugën “5 Maji”, një shtetas ende i paidentifikuar, nën kërcënimin e një sendi në dukje armë zjarri (pistoletë), ka vjedhur një shumë parash në një pikë këmbimi valutor brenda një qendre tregtare dhe është larguar nga vendi i ngjarjes. Menjëherë pas marrjes së njoftimit, shërbimet e Policisë kanë shkuar në vendngjarje, kanë bërë rrethimin e zonës dhe kanë ngritur pika kontrolli në akset rrugore përreth. Shërbimet e Policisë po krehin zonën dhe po vijojnë kontrollet me qëllim kapjen e autorit. Ndërkohë, grupi hetimor po punon për sqarimin e plotë të rrethanave të rastit.
