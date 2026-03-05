Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
SPAK shpall pretencën për ish-kryebashkiakun Bardh Spahia
Transmetuar më 05-03-2026, 15:51

Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (SPAK) ka shpallur pretencën për ish-kryebashkiakun e Shkodrës, Bardh Spahia, i akuzuar për pengim të vendimit të Gjykatës.

Sipas raportimeve të gazetares së Top Channel, Anila Hoxha, SPAK ka kërkuar që Spahia të dënohet me 7 milion lekë të vjetra për këtë akuzë.

Procedurat gjyqësore pritet të vazhdojnë në përputhje me rregullat ligjore, ndërsa vendimi përfundimtar do të merret nga gjykata kompetente.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...