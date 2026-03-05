SPAK shpall pretencën për ish-kryebashkiakun Bardh Spahia

Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (SPAK) ka shpallur pretencën për ish-kryebashkiakun e Shkodrës, Bardh Spahia, i akuzuar për pengim të vendimit të Gjykatës.
Sipas raportimeve të gazetares së Top Channel, Anila Hoxha, SPAK ka kërkuar që Spahia të dënohet me 7 milion lekë të vjetra për këtë akuzë.
Procedurat gjyqësore pritet të vazhdojnë në përputhje me rregullat ligjore, ndërsa vendimi përfundimtar do të merret nga gjykata kompetente.
