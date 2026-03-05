Parlamenti bosh gjatë diskutimit për arsimin! Braçe: Imagjinoni, mungon edhe vetë Ministrja e Arsimit!

Në një fjalim në Kuvend, deputeti Erion Braçe kritikoi mungesën e deputetëve dhe ministrave gjatë diskutimit për projektligjin për arsimin.
Braçe vuri në dukje se salla ishte bosh në shumicën e kohës, duke e konsideruar këtë shprehje të pakujdesisë ndaj një çështjeje kaq të rëndësishme.
Ai theksoi gjithashtu mungesën e ministres së Arsimit, Mirela Kumbaros, duke e cilësuar këtë si një problem shtesë që reflekton pasigurinë dhe sfidat në sektorin e arsimit.
“Ky parlament ka probleme të mëdha me arsimin. Të diskutohet për një çështje kaq të rëndësishme dhe salla të jetë bosh për shumicën e kohës reflekton shumë. Të mungojë edhe ministrja e Arsimit pastaj, është problem akoma më i madh,” deklaroi Braçe.
Kritikat vijnë ndërkohë që parlamenti po shqyrton ndryshime ligjore për sektorin e arsimit, një temë që Braçe e konsideron prioritare për të ardhmen e sistemit arsimor në vend.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd