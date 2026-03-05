Trump ofertë kurdëve iranianë: ‘Me SHBA-në dhe Izraelin ose me Iranin’

Sipas raportimeve të Washington Post, ish-presidenti amerikan Donald Trump ka ofruar këtë javë mbështetje ajrore dhe logjistike grupeve opozitare kurde nga Irani, përmes kontakteve të drejtpërdrejta me liderët kurdë nga Irani dhe rajoni autonom i Kurdistanit në Irak.
Një zyrtar i lartë i Patriotic Union of Kurdistan (PUK) deklaroi se Trump u ka kërkuar kurdëve të Irakut që:
Të hapin rrugë për grupet kurde iraniane brenda Irakut.
Të zgjedhin një kamp strategjik, ose me SHBA-në dhe Izraelin, ose me Iranin.
PUK është një nga dy partitë kryesore kurde në Irak dhe zakonisht shihet më e afërt me Iranin, krahasuar me Kurdistan Democratic Party (KDP). Trump ka komunikuar edhe me kreun e KDP-së, Masoud Barzani, duke përcjellë mesazhe të ngjashme mbi mbështetjen amerikane dhe strategjitë për rajonin. Situata mbetet e ndjeshme, pasi:
Kurdët e Irakut kanë arritur një kompromis të pasigurt me Iranin, duke rënë dakord të mos ndërhyjnë kundër njëri-tjetrit.
Kurdët iranianë rrezikojnë hakmarrje nëse qeveria aktuale në Teheran qëndron në pushtet.
Një sulm i forcave kurde iraniane gjatë natës u raportua nga mediet izraelite dhe amerikane, por më pas u tërhoq.
Zyrtari i PUK theksoi:
“Jemi në një pozicion shumë të ndjeshëm. Nëse sulmi dështon, nuk e dimë si do të reagojë Irani ndaj rajonit të Kurdistanit në Irak. Në të njëjtën kohë, nuk mund të refuzojmë kërkesën e Trump, veçanërisht kur na fton personalisht dhe e kërkon.”
Ky veprim i ish-presidentit Trump vjen në një moment tensioni në rajon, duke rritur kompleksitetin e marrëdhënieve midis kurdëve, Iranit dhe aleatëve ndërkombëtarë. Burimi: WashingtonPost
