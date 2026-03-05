‘Mësuesit mbeten të diskriminuar për pagat dhe statusin’! Baçi: Projektligji nuk i zgjidh problemet reale

Deputeti Baçi ka kritikuar ashpër projektligjin e propozuar për ndryshimet në statusin dhe pagat e mësuesve, duke e cilësuar atë si fasadë dhe jo zgjidhje reale për problemet e sektorit të arsimit parauniversitar.
Sipas Baçit, ndryshimet e propozuara janë rezultat i presionit të sindikatave dhe nismave të opozitës, por nuk adresojnë të gjitha kërkesat e mësuesve. Ai theksoi se:
Projektligji nuk kompenson plotësisht pagat e mbajtura padrejtësisht që nga vendimi i Këshillit të Ministrave në korrik 2024.
Përfitues të përfitimeve janë vetëm mësuesit me kontratë të pacaktuar dhe me kohë të plotë, duke përjashtuar kategorinë e punonjësve me kontratë provizore ose ata që u humbasin vendi i punës për arsye të ndryshme.
Ligji nuk zgjidh problemin e statusit të mësuesve, duke mos garantuar barazi juridike dhe trajtim të barabartë me pagë për të gjithë të punësuarit në arsimin parauniversitar.
Baçi kritikoi gjithashtu mënyrën si mazhoranca ka menaxhuar amendamentet e opozitës, duke i rrëzuar ato edhe pse janë të argumentuara dhe të pakundërshtueshme, dhe e cilësoi projektligjin si një dhuratë të pjesshme për mësuesit, pa adresuar boshllëqet dhe padrejtësitë e krijuara më parë.
Deputeti nënvizoi se projektligji nuk normalizon statusin e mësuesve dhe nuk garanton përfitime të barabarta në rast largimi nga vendi i punës apo ndryshimi i marrëdhënies kontraktuale. Ai akuzoi mazhorancën se përdor këtë ligj për efekt propagandistik dhe jo për përmirësimin real të gjendjes së sektorit të arsimit.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd