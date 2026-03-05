Kukësi përfshihet nga moti i keq: Stuhia me shi dhe breshër shkakton përmbytje dhe rrëshqitje dherash

Qyteti i Kukësit është përballur me mot të keq, ku reshjet e dendura të shiut, të shoqëruara me breshër, kanë krijuar probleme të shumta në disa zona të qytetit.
Reshjet kanë përmbytur disa rrugë, duke vështirësuar qarkullimin e automjeteve, ndërsa stuhia ka përfshirë të gjithë qytetin.
Probleme janë shfaqur edhe në aksin rrugor Kukës–Prizren, ku mungesa e kanalizimeve anësore ka shkaktuar dalje të ujërave në rrugë. Në kilometrin e tretë të këtij segmenti është regjistruar edhe rrëshqitje dherash, duke bllokuar njërin kah të lëvizjes dhe duke krijuar vështirësi për drejtuesit e mjeteve.
Autoritetet lokale rekomandojnë kujdes të shtuar dhe qarkullim me shpejtësi të ulët për drejtuesit e mjeteve deri në normalizimin e situatës.
