Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Kukësi përfshihet nga moti i keq: Stuhia me shi dhe breshër shkakton përmbytje dhe rrëshqitje dherash
Transmetuar më 05-03-2026, 13:22

Qyteti i Kukësit është përballur me mot të keq, ku reshjet e dendura të shiut, të shoqëruara me breshër, kanë krijuar probleme të shumta në disa zona të qytetit.

Reshjet kanë përmbytur disa rrugë, duke vështirësuar qarkullimin e automjeteve, ndërsa stuhia ka përfshirë të gjithë qytetin.

Probleme janë shfaqur edhe në aksin rrugor Kukës–Prizren, ku mungesa e kanalizimeve anësore ka shkaktuar dalje të ujërave në rrugë. Në kilometrin e tretë të këtij segmenti është regjistruar edhe rrëshqitje dherash, duke bllokuar njërin kah të lëvizjes dhe duke krijuar vështirësi për drejtuesit e mjeteve.

Autoritetet lokale rekomandojnë kujdes të shtuar dhe qarkullim me shpejtësi të ulët për drejtuesit e mjeteve deri në normalizimin e situatës.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...