Lëvizte me armë dhe municion, arrestohet 33-vjeçari në Astir
Transmetuar më 05-03-2026, 13:14

Një 33-vjeçar është arrestuar nga Policia e Tiranës, pasi është kapur duke lëvizur me pistoletë dhe municion luftarak te rrethrrotullimi i Astirit.

Sipas njoftimit zyrtar, bazuar në informacionet e grumbulluara nga rruga operative për një shtetas të armatosur, shërbimet e Komisariatit të Policisë Nr. 6 organizuan operacionin e koduar “On Time”, duke mundësuar kapjen e tij në flagrancë.

I arrestuari, i identifikuar si K. Ll., 33 vjeç, banues në Tiranë, u kap në orët e para të datës 5 mars 2026, te rrethrrotullimi i Astirit, ku mbante me vete armën e zjarrit dhe municionin.

Në bashkëpunim me Prokurorinë, po vijon puna për zbardhjen e qëllimit të lëvizjes me armë dhe dokumentimin ligjor të plotë të rastit. Materialet procedurale janë referuar Prokurorisë së Tiranës për veprime të mëtejshme.

