Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Arrestohen dy të rinj në Vlorë, sekuestrohen armë dhe lëndë narkotike
Transmetuar më 05-03-2026, 13:06

Dy të rinj janë arrestuar në Vlorë gjatë një kontrolli, pasi u kapën me armë zjarri dhe lëndë narkotike.

Në çantën e njërit prej tyre, Fjorjan Hoxhaj, 25 vjeç, u gjet një pistoletë me krëhër që përmbante 5 fishekë. Gjatë kontrollit në banesën e tij, autoritetet sekuestruan gjithashtu:

20 fishekë luftarakë

Një sasi kanabisi

Një maskë plastike

4 aparate celularë

Automjetin që Hoxhaj drejtonte

Pas veprimeve hetimore, Hoxhaj u arrestua për veprat penale “Prodhimi dhe mbajtja pa leje e armëve luftarake dhe municionit” dhe “Prodhimi dhe shitja e narkotikëve”.

Ndërsa pasagjeri në automjet, i identifikuar si D.A., u arrestua për “Moskallëzimi të krimit”.

Operacioni u zhvillua në kuadër të masave të Policisë për parandalimin e krimeve me armë dhe trafikimit të lëndëve narkotike në qytet.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...