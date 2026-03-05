Arrestohen dy të rinj në Vlorë, sekuestrohen armë dhe lëndë narkotike

Dy të rinj janë arrestuar në Vlorë gjatë një kontrolli, pasi u kapën me armë zjarri dhe lëndë narkotike.
Në çantën e njërit prej tyre, Fjorjan Hoxhaj, 25 vjeç, u gjet një pistoletë me krëhër që përmbante 5 fishekë. Gjatë kontrollit në banesën e tij, autoritetet sekuestruan gjithashtu:
20 fishekë luftarakë
Një sasi kanabisi
Një maskë plastike
4 aparate celularë
Automjetin që Hoxhaj drejtonte
Pas veprimeve hetimore, Hoxhaj u arrestua për veprat penale “Prodhimi dhe mbajtja pa leje e armëve luftarake dhe municionit” dhe “Prodhimi dhe shitja e narkotikëve”.
Ndërsa pasagjeri në automjet, i identifikuar si D.A., u arrestua për “Moskallëzimi të krimit”.
Operacioni u zhvillua në kuadër të masave të Policisë për parandalimin e krimeve me armë dhe trafikimit të lëndëve narkotike në qytet.
