‘E keni ‘zegjinosur’ parlamentin’! Zegjineja i kthehet Nokës: ‘Ty Muli të vjen hakut vetëm Gazi’

Deputetja e Partisë Socialiste, Zegine Çaushi, ka reaguar ashpër ndaj Flamur Nokës, pas përmendjes së emrit të saj në seancë.
Çaushi e akuzoi Nokën se gjatë kohës që ishte në krye të Entit të Banesave, kishte përfituar pronat në mënyrë të padrejtë, duke i dhënë banesa familjarëve të tij dhe të afërmve, duke përfshirë motrat, vëllezërit dhe kunatat e tyre, si rumune, greke dhe bullgare.
“Nuk e di si vjen zotëria këtu dhe është kaq i paturp, sepse duhet të jetë i fundit që flet për korrupsion. Ka qenë në Entin e Banesave dhe banesat e të pastrehëve ua ka dhënë familjarëve të tij, motrave, vëllezërve dhe kunatave bullgare, greke e rumune. Ty Muli hakut të vjen vetëm Gazi, brenda partisë tuaj,” tha Çaushi.
Reagimi i deputetes vjen në kontekstin e përplasjeve mes palëve në Parlament, duke theksuar tensionet mbi akuzat për keqpërdorim të pronave publike dhe korrupsion.
