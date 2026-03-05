Ekstradohet nga Mbretëria e Bashkuar shtetasi Lorenc Lala, i akuzuar për sigurimin e mjeteve për një vrasje në Peqin

Vijon operacioni ndërkombëtar i koduar “The Wanted”, i zhvilluar nga Policia e Shtetit për lokalizimin, kapjen dhe ekstradimin e shtetasve të shpallur në kërkim ndërkombëtar.
Në kuadër të këtij operacioni, është ekstraduar nga Mbretëria e Bashkuar drejt Shqipëria shtetasi Lorenc Lala, i njohur edhe me identitetet Kristian Lala dhe Ilir Lamberti, 49 vjeç, i lindur në Lushnjë.
Sipas njoftimit të Policia e Shtetit, ekstradimi u bë i mundur falë bashkëpunimit mes Interpol Tirana dhe homologëve të tyre në Mbretërinë e Bashkuar. Procedurat për kthimin e tij në vend u finalizuan në kuadër të operacionit ndërkombëtar “The Wanted”.
49-vjeçari ishte shpallur në kërkim ndërkombëtar pasi Gjykata e Shkallës së Parë e Juridiksionit të Përgjithshëm Elbasan, me vendim të datës 1 tetor 2023, i kishte caktuar masën e sigurisë “Arrest në burg” për veprat penale: “Vrasja për gjakmarrje”, “Sigurimi i kushteve dhe i mjeteve materiale për të kryer vrasje”, të kryera në formën e bashkëpunimit në kuadër të grupit të strukturuar kriminal.
49 vjeçari nga Lushnja dyshohet se ka bashkëpunuar me Laert Haxhiun Artan Tafani, bashkëpunëtor i drejtësisë, Lulzim Spahija, Enriko Xhahysa dhe Bledar Berberi për të vrarë Albi Bashaliu, ngjarje e ndodhur në muajin dhjetor të vitit 2021, në fshatin Gjocaj të Peqinit.
Lorenc Lala dyshohet të ketë siguruar armët e përdorura në krim, si dhe ka siguruar mjetet e transportit të grupit kriminal dhe largimin e tyre nga vendi i ngjarjes.
