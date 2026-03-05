Masa e sigurisë ndaj Belinda Ballukut, Apeli i GJKKO cakton datën e seancës

TIRANË – Është caktuar data për shqyrtimin e ankimimit të paraqitur nga zëvendëskryeministrja Belinda Balluku lidhur me vendimet për masat e sigurisë.
Pas vendimit të Gjykata Kushtetuese e Shqipërisë, çështja do të shqyrtohet nga Gjykata e Posaçme e Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar.
Seanca gjyqësore është planifikuar të zhvillohet më 9 mars, në orën 09:00, dhe do të shqyrtohet nga i njëjti trup gjykues, me gjyqtare Miliana Muça.
Procesi pritet të zhvillohet në kuadër të procedurave të mëtejshme gjyqësore, pas vendimit të dhënë nga Gjykata Kushtetuese për këtë çështje.
