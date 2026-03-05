‘Ju vidhni kafshatën e pensionistëve! Ju jeni kriminelë’! Burri i moshuar proteston i vetëm me megafon në dorë para Kuvendit

TIRANË – Një i moshuar ka protestuar i vetëm këtë të enjte përpara godinës së Kuvendi i Shqipërisë, në kohën kur brenda saj po zhvillohej seanca plenare.
Sipas pamjeve nga vendngjarja, qytetari mbante në dorë një megafon dhe shprehte pakënaqësinë e tij ndaj qeverisë, duke ngritur akuza për mënyrën se si trajtohen pensionet.
Gjatë protestës, ai u shpreh se pensionistëve po u “vidhet kafshata e gojës”, ndërsa kërkoi zbatimin e ligjit dhe barazi para drejtësisë.
“Po vidhni pensionet e popullit. Ju jeni kriminelë, i vidhni kafshatën e gojës pensionistit. Jeni kundër parimeve demokratike. Ka vetëm një rrugë: të zbatohet ligji. Para ligjit jeni të barabartë dhe jo me diferencime”, dëgjohet të thotë i moshuari gjatë protestës.
Protesta e tij u zhvillua në mënyrë të vetme dhe pa incidente pranë godinës së Parlamentit.
