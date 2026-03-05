Pamjet kur burri me armë grabit Western Union te Concord Center në Tiranë

Person i maskuar merr 120 mijë lekë në një pikë këmbimi valutor në Tiranë dhe largohet me motor
Një grabitje e dhunshme është regjistruar paraditen e sotme në zonën e “5 Majit” në Tiranë, ku një person ende i paidentifikuar ka marrë rreth 1.2 milionë lekë të vjetra (120 mijë lekë të reja) nga një pikë këmbimi valutor.
Sipas informacioneve, autori i maskuar ka hyrë në ambientet e pikës së këmbimit dhe, nën kërcënimin e një sendi në dukje armë zjarri, ka marrë shumën e parave nga punonjësit që ndodheshin brenda.
Ngjarja ka ndodhur rreth orës 09:10 te pika Western Union në qendrën tregtare Concord në rrugën 5 Maji në kryeqytet. Pas marrjes së parave, autori është larguar fillimisht me vrap nga vendngjarja dhe më pas është larguar me motor në rrugicat e zonës së “5 Majit”.
Policia bëri të ditur se pas marrjes së njoftimit, shërbimet kanë shkuar në vendngjarje, kanë bërë rrethimin e zonës dhe kanë ngritur pika kontrolli në akset rrugore përreth.
Aktualisht, forcat e policisë po vijojnë kontrollet dhe po krehin zonën për të bërë të mundur identifikimin dhe kapjen e autorit.
Ndërkohë, grupi hetimor po punon për sqarimin e plotë të rrethanave të ngjarjes.
