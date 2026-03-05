Sekretariati i Etikës përjashton Agron Shehaj nga punimet e Kuvendit për 20 ditë

Deputeti i partisë Partia Mundësia, Agron Shehaj, është përjashtuar për 20 ditë nga punimet e Kuvendit. Vendimi u mor sot gjatë mbledhjes së Sekretariatit për Procedurat, Votimet dhe Etikën, pas një kërkese të paraqitur nga mazhoranca.
Sipas përfaqësuesve të Partia Socialiste e Shqipërisë, kërkesa për përjashtim u argumentua me faktin se në seancën e kaluar parlamentare Shehaj bllokoi foltoren dhe refuzoi të largohej nga salla, edhe pas vendimit për përjashtim, duke penguar vijimin normal të punimeve të Kuvendit.
Nga ana tjetër, Shehaj e justifikoi qëndrimin e tij me nevojën për të ngritur shqetësimin e banorëve të zonës së Rrjollit, të cilët prej rreth një muaji po protestojnë kundër ndërtimit të një resorti luksoz.
Deputeti akuzoi qeverinë se po favorizon biznesmenin Bashkim Ulaj në projektin e ndërtimit dhe se, sipas tij, banorëve të zonës po u rrezikohet prona. Ndërkohë, protestat në Rrjoll vijojnë, ndërsa banorët kërkojnë pezullimin e projektit deri në sqarimin e çështjeve të pronësisë.
