Grabitje me armë në një qendër tregtare në Tiranë

Një grabitje me armë është regjistruar paraditen e sotme në qendrën tregtare Concord Center, në zonën e njohur si “5 Maji”.
Sipas informacioneve paraprake, një person i armatosur ka hyrë në një pikë të këmbimit valutor brenda qendrës tregtare dhe, nën kërcënimin e armës, ka marrë një shumë parash nga punonjësit e sportelit.
Pas grabitjes, autori është larguar me vrap nga vendngjarja, ndërsa shuma e saktë e parave të marra nuk është bërë ende e ditur.
Në vendin e ngjarjes kanë mbërritur menjëherë forcat e policisë, të cilat kanë nisur hetimet dhe po punojnë për identifikimin dhe kapjen e autorit.
Gjithashtu po verifikohen kamerat e sigurisë së qendrës tregtare për të zbardhur rrethanat e plota të ngjarjes.
