Përfundon sot afati kushtetues për zgjedhjen e presidentit në Kosovë, vetëm një kandidat i propozuar

Sot përfundon afati kushtetues për zgjedhjen e presidentit të ri në Kosova, ndërsa deri tani është propozuar vetëm një kandidat për këtë post – deputeti Glauk Konjufca.
Kryetarja e Kuvendi i Kosovës, Albulena Haxhiu, bëri të ditur një ditë më parë se kandidatura e Konjufcës është dorëzuar me 30 nënshkrime deputetësh nga Lëvizja Vetëvendosje dhe nga grupi multietnik parlamentar.
“Në cilësinë e kryetares së Kuvendit kam pranuar vetëm një kandidaturë për president, e cila është propozuar nga 30 deputetë nënshkrues. Sipas dokumentacionit, një pjesë e deputetëve nga Grupi Parlamentar i Vetëvendosjes dhe disa deputetë nga grupi multietnik kanë nominuar Glauk Konjufcën”, deklaroi Haxhiu gjatë një konference për media.
Ajo theksoi se procedura e votimit nuk mund të nisë pa u përmbushur kushti që të ketë së paku dy kandidatë të propozuar me numrin e nevojshëm të nënshkrimeve të deputetëve.
“Derisa nuk kemi të paktën dy kandidatë që kanë siguruar mbështetjen e kërkuar, nuk mund të thërras seancë për zgjedhjen e presidentit”, u shpreh Haxhiu.
Sipas Kushtetuta e Republikës së Kosovës, zgjedhja e presidentit duhet të bëhet jo më vonë se 30 ditë para përfundimit të mandatit të presidentit aktual. Aktualisht, këtë detyrë e mban Vjosa Osmani.
Ndërkohë, propozimi i Konjufcës për postin e presidentit ka thelluar përplasjet politike mes shumicës qeverisëse, opozitës dhe vetë presidentes Osmani, në një moment të ndjeshëm për skenën politike në vend.
