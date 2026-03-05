Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Përfundon sot afati kushtetues për zgjedhjen e presidentit në Kosovë, vetëm një kandidat i propozuar
Transmetuar më 05-03-2026, 09:27

Sot përfundon afati kushtetues për zgjedhjen e presidentit të ri në Kosova, ndërsa deri tani është propozuar vetëm një kandidat për këtë post – deputeti Glauk Konjufca.

Kryetarja e Kuvendi i Kosovës, Albulena Haxhiu, bëri të ditur një ditë më parë se kandidatura e Konjufcës është dorëzuar me 30 nënshkrime deputetësh nga Lëvizja Vetëvendosje dhe nga grupi multietnik parlamentar.

“Në cilësinë e kryetares së Kuvendit kam pranuar vetëm një kandidaturë për president, e cila është propozuar nga 30 deputetë nënshkrues. Sipas dokumentacionit, një pjesë e deputetëve nga Grupi Parlamentar i Vetëvendosjes dhe disa deputetë nga grupi multietnik kanë nominuar Glauk Konjufcën”, deklaroi Haxhiu gjatë një konference për media.

Ajo theksoi se procedura e votimit nuk mund të nisë pa u përmbushur kushti që të ketë së paku dy kandidatë të propozuar me numrin e nevojshëm të nënshkrimeve të deputetëve.

“Derisa nuk kemi të paktën dy kandidatë që kanë siguruar mbështetjen e kërkuar, nuk mund të thërras seancë për zgjedhjen e presidentit”, u shpreh Haxhiu.

Sipas Kushtetuta e Republikës së Kosovës, zgjedhja e presidentit duhet të bëhet jo më vonë se 30 ditë para përfundimit të mandatit të presidentit aktual. Aktualisht, këtë detyrë e mban Vjosa Osmani.

Ndërkohë, propozimi i Konjufcës për postin e presidentit ka thelluar përplasjet politike mes shumicës qeverisëse, opozitës dhe vetë presidentes Osmani, në një moment të ndjeshëm për skenën politike në vend.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...