Rama vijon takimet me strukturat e PS në Tiranë. Sot mbledh drejtuesit e njësive administrative

Kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama, do të zhvillojë sot një tjetër takim me strukturat e Partia Socialiste e Shqipërisë në kryeqytet, duke mbledhur drejtuesit e njësive administrative të Tiranës.
Takimi është njoftuar të mbahet në orën 09:00 dhe vjen si pjesë e një serie konsultimesh që kryesocialisti ka nisur gjatë kësaj jave me përfaqësues të strukturave politike dhe administrative në kryeqytet.
Kjo është mbledhja e tretë brenda një jave. Një ditë më parë, Rama zhvilloi një takim me dyer të mbyllura në selinë e Partisë Socialiste me deputetët e qarkut të Tiranës dhe me ekipin drejtues të bashkisë.
Gjatë atij takimi, kryeministri u kërkoi deputetëve dhe ish-deputetëve të shtojnë praninë në terren dhe të intensifikojnë kontaktet me qytetarët në zonat që përfaqësojnë. Sipas porosive të dhëna, përfaqësuesit politikë duhet të koordinohen më ngushtë me strukturat e bashkisë dhe në mbledhjet e ardhshme të raportojnë problematikat kryesore që shqetësojnë komunitetet lokale.
Gjithashtu, është kërkuar një angazhim më i madh për menaxhimin dhe mirëmbajtjen e hapësirave publike në kryeqytet, çështje që pritet të jetë një nga temat kryesore edhe në takimin e radhës me drejtuesit e njësive administrative.
