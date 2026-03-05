Sot seancë plenare në Kuvend, pritet votimi i ministrave të rinj të qeverisë

Në Kuvendi i Shqipërisë pritet të zhvillohet sot një seancë plenare ku në fokus do të jetë votëbesimi për ndryshimet e fundit në kabinetin qeveritar. Seanca është planifikuar të nisë në orën 10:00.
Ndryshimet në qeveri u dekretuan një ditë më parë nga presidenti Bajram Begaj, pas propozimeve të bëra nga kryeministri Edi Rama. Në total, kreu i shtetit firmosi 13 dekrete: gjashtë për shkarkime dhe shtatë për emërime në detyrë.
Sipas procedurës parlamentare, shumica e Partia Socialiste e Shqipërisë pritet të kërkojë fillimisht ndryshimin e rendit të ditës, në mënyrë që më pas të hidhen në votim dekretet për ministrat e rinj.
Ndryshimet në kabinet u njoftuan nga kryeministri Rama gjatë mbledhjes së Asamblesë së Partisë Socialiste. Mes tyre është edhe shkarkimi i Belinda Balluku nga posti i zëvendëskryeministres dhe ministres së Infrastrukturës dhe Energjisë, pas vendimit të Gjykata Kushtetuese e Shqipërisë për të lënë në fuqi pezullimin e saj nga detyra, ndërsa SPAK është në pritje të autorizimit për arrest.
Ndryshimet kryesore në qeveri
Albana Koçiu – zëvendëskryeministre, zëvendëson Belinda Ballukun
Enea Karakaçi – ministër i Infrastrukturës dhe Energjisë
Besfort Lamallari – ministër i Brendshëm
Toni Gogu – ministër i Drejtësisë
Ferit Hoxha – ministër për Evropën dhe Punët e Jashtme
Ermal Nufi – ministër i Mbrojtjes
Eriona Ismaili – ministre për Marrëdhëniet me Parlamentin
Ndërkohë, nga kabineti qeveritar largohen Belinda Balluku, Elisa Spiropali dhe Pirro Vengu.
Çështje të tjera në rendin e ditës
Përveç votimit të dekreteve, seanca plenare parashikon edhe dy seanca pyetje-përgjigje të kërkuara nga deputeti Erion Braçe. Njëra do të zhvillohet me ministren e Arsimit Mirela Kumbaro, ndërsa tjetra me ministrin e Bujqësisë Andis Salla.
Gjithashtu, deputetët pritet të shqyrtojnë dhe votojnë gjashtë projektligje që lidhen, ndër të tjera, me sistemin arsimor parauniversitar, financat vendore, si dhe kontrollin e transferimeve ndërkombëtare të mallrave ushtarake dhe teknologjive me përdorim të dyfishtë.
Ndërkohë, përpara nisjes së seancës plenare, në orën 09:00 është parashikuar mbledhja e Sekretariatit për Procedurat, Votimet dhe Etikën për të shqyrtuar kërkesën e shumicës për përjashtimin me 20 ditë nga Kuvendi të deputetit Agron Shehaj, pas incidentit të ndodhur në seancën e mëparshme.
