Kapet në Tiranë burri që i vuri zjarrin mobilerisë në Vlorë

Kapet në Tiranë 37-vjeçari i kërkuar nga Vlora për djegien e një biznesi
Policia e Shtetit ka bërë të mundur kapjen e një shtetasi të shpallur në kërkim për shkatërrim të pronës me zjarr. Bëhet fjalë për djegien e mobilerisë Aliko në Vlorë.
Operacioni u realizua nga specialistët për Hetimin e Krimeve në Komisariatin e Policisë Vlorë, në bashkëpunim me Komisariatin e Policisë nr. 6 në Tiranë.
Në pranga ra shtetasi Bledar Balliu 37 vjeç, banues në Vlorë. Ai ishte shpallur në kërkim pasi Gjykata e Rrethit Gjyqësor Vlorë, me vendim të datës 13 janar 2026, kishte caktuar ndaj tij masën e sigurisë “arrest në burg”, për veprën penale “Shkatërrim i pronës me zjarr”.
Sipas hetimeve të kryera nga Policia, më 11 nëntor 2025, në orët e para të mëngjesit, në lagjen “28 Nëntori” në Vlorë, 37-vjeçari dyshohet se i ka vënë zjarrin katit të parë të një subjekti privat, duke shkaktuar dëme materiale të mobilerisë Aliko.
Në pamjet e kamerave të sigurisë shihen momentet kur i riu i afrohet mobilerisë, thyen xhamin e derës me çekiç, zbraz një bidon me benzinë dhe i vë flakën mobilerisë. Më pas, ai shihet duke ikur me vrap nga vendi i krimit.
Pas një pune hetimore disa mujore dhe përdorimit të metodave speciale të hetimit, policia arriti të lokalizojë dhe të ndalojë të kërkuarin.
Materialet procedurale i janë referuar Prokurorisë së Vlorës për veprime të mëtejshme.
