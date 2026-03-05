Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Kim Jong-un: Koreja e Veriut e gatshme të furnizojë Iranin me raketa
Transmetuar më 05-03-2026, 09:06

Udhëheqësi i Kim Jong-un deklaroi se Koreja e Veriut është e gatshme të furnizojë me raketa Iranin nëse autoritetet në Teheran do ta kërkojnë një gjë të tillë.

Në një deklaratë të publikuar nga Pheniani, Kim u shpreh se “një raketë e vetme do të ishte e mjaftueshme për të zhdukur Izraelin”, duke shtuar më tej tensionet në një situatë tashmë të ndjeshme në Lindjen e Mesme.

Autoritetet verikoreane kritikuan gjithashtu sulmet e përbashkëta të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Izraelit kundër Iranit, duke i cilësuar ato si “ilegale dhe në shkelje të sovranitetit iranian”.

Deklarata e udhëheqësit të Koresë së Veriut vjen në një moment kur tensionet në rajon mbeten të larta dhe komuniteti ndërkombëtar po ndjek me shqetësim zhvillimet në marrëdhëniet mes Izraelit dhe Iranit.

