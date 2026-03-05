Ushqimet që nuk duhet t’i fusni kurrë në frigorifer (dhe arsyeja do t’ju habisë)

Ushqimet që nuk duhet t’i fusni kurrë në frigorifer dhe pse
Frigoriferi është një nga pajisjet më të rëndësishme në kuzhinë. Ai ndihmon që ushqimi të ruhet më gjatë, kursen kohë dhe parandalon prishjen e produkteve.
Megjithatë, jo çdo ushqim duhet të futet në frigorifer. Në fakt, disa produkte mund të prishen më shpejt ose të humbasin shijen dhe cilësinë kur ruhen në temperatura shumë të ulëta.
Më poshtë janë disa ushqime që është më mirë të mos i mbani në frigorifer dhe arsyet pse.
Patatet
Kur ruani patatet, është më mirë t’i mbani në një vend të freskët dhe të thatë në kuzhinë, por jo shumë të ftohtë. Temperaturat e ulëta bëjnë që niseshteja në patate të shndërrohet në sheqer shumë më shpejt, gjë që ndryshon shijen dhe strukturën e tyre.
Pavarësisht nëse i preferoni të ziera, të skuqura apo të pjekura, patatet ruhen më mirë në temperaturë dhome. Vendosini në një vend të errët dhe të ajrosur për të zgjatur freskinë e tyre.
Banane
Bananet nuk e pëlqejnë aspak frigoriferin. Temperatura e ulët mund të përshpejtojë procesin e nxirjes së lëkurës së tyre.
Për të marrë shijen më të mirë, është mirë t’i blini bananet kur nuk janë ende plotësisht të pjekura dhe t’i lini të piqen natyrshëm në temperaturë dhome në kuzhinë. Përveç kësaj, bananet janë të njohura për përfitimet që kanë për tensionin e gjakut.
Shalqinjtë dhe pjeprat
Ashtu si bananet, edhe shalqinjtë dhe pjeprat nuk reagojnë mirë ndaj temperaturave të ulëta. Futja e tyre në frigorifer mund të përshpejtojë prishjen.
Kur blini një pjepër apo shalqi të plotë, është më mirë ta mbani në një vend të freskët dhe të thatë në temperaturë dhome. Këto fruta zakonisht konsumohen shpejt pasi priten. Vetëm pasi të jenë prerë, mund të ruhen në frigorifer për një kohë të shkurtër.
Borzilok
Borziloku është një barishte shumë e përdorur në kuzhinë dhe i jep pjatave një aromë të veçantë.
Për ta mbajtur të freskët, është më mirë ta vendosni në një gotë me pak ujë dhe ta mbani në një vend me hije, në vend që ta fusni në frigorifer. Temperaturat shumë të ulëta mund të shkaktojnë njolla të zeza në gjethe dhe të prishin shijen e tij.
Mjalti
Ruajtja e mjaltit në frigorifer mund të shkaktojë kristalizimin dhe ngurtësimin e tij. Kjo e bën më të vështirë përdorimin me lugë dhe ndryshon strukturën e tij.
Mjalti ruhet shumë mirë në temperaturë ambienti, në një enë të mbyllur mirë dhe në një vend të thatë.
Kajsi, kivi, pjeshkë dhe mango
Shumë fruta si kajsitë, kivitë, pjeshkët dhe mangot piqen më mirë në temperaturë dhome. Vendosja e tyre në frigorifer para se të piqen mund të ndikojë në shijen dhe strukturën e tyre.
Vendi më i mirë për t’i ruajtur është një tas frutash në kuzhinë. Pasi të jenë pjekur plotësisht, mund të futen për pak kohë në frigorifer nëse dëshironi t’i konsumoni të ftohta.
Gjalpë kikiriku
Ruajtja e gjalpit të kikirikut në frigorifer e bën atë shumë më të fortë dhe të vështirë për t’u përdorur.
Në temperaturë ambienti ai mbetet më kremoz dhe përhapet më lehtë mbi bukë ose në ushqime të tjera.
Turshi
Turshitë zakonisht ruhen në një përzierje uthulle dhe kripe, e cila vepron si konservues natyral.
Për këtë arsye, ato mund të ruhen edhe në dollap në një kavanoz të mbyllur mirë. Futja në frigorifer mund të ndikojë në shijen e tyre dhe t’i bëjë më pak aromatike.
Salcë soje
Salca e sojës është një përbërës shumë i përdorur në kuzhinën aziatike. Falë përmbajtjes së lartë të kripës dhe vetive natyrale antibakteriale, ajo ruhet mirë edhe në temperaturë ambienti.
Mbajtja e saj në frigorifer nuk është e domosdoshme dhe mund të ndryshojë pak shijen e saj.
Vezët
Debati për mënyrën e ruajtjes së vezëve ka ekzistuar prej kohësh. Disa njerëz i ruajnë në frigorifer, ndërsa të tjerë i mbajnë në temperaturë ambienti.
Ruajtja në temperaturë ambienti mund të ndihmojë në ruajtjen e shijes dhe strukturës së tyre, ndërsa frigoriferi mund të zgjasë kohën e ruajtjes. Zgjedhja shpesh varet nga preferenca personale dhe kushtet e ruajtjes.
Avokado
Avokado duhet të mbahet në banakun e kuzhinës ndërsa piqet. Futja në frigorifer para se të piqet mund të ngadalësojë procesin.
Pasi të jetë pjekur, mund të ruhet në frigorifer për pak kohë. Nëse pritet, duhet konsumuar sa më shpejt sepse merr shpejt ngjyrë kafe.
Pastërma
Mishi i thatë, si pastërma, mund të ruhet për një kohë të gjatë në një vend të thatë dhe të freskët. Një enë hermetike në temperaturë ambienti është zakonisht e mjaftueshme për ta mbajtur në gjendje të mirë.
Domate
Shumë njerëz i vendosin domatet në frigorifer, por kjo mund të ndikojë negativisht në strukturën dhe shijen e tyre.
Domatet ruhen më mirë në temperaturë ambienti, në një vend të thatë dhe të ajrosur. Nëse dëshironi t’i konsumoni të ftohta, mund t’i vendosni në frigorifer vetëm për disa minuta para përdorimit.
Çokollatë
Çokollata nuk duhet të ruhet në frigorifer. Temperaturat e ulëta mund të prishin strukturën dhe shkëlqimin e saj.
Ftohja mund të krijojë një shtresë të bardhë në sipërfaqe dhe ta bëjë teksturën më të thatë. Për këtë arsye, çokollata duhet të ruhet në një vend të freskët dhe të thatë në temperaturë ambienti.
