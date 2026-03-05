Sinjali SOS, Marina e Sri Lankës gjen vetëm trupa njerëzish pas fundosjes së anijes luftarake iraniane

Marina e Sri Lankës iu përgjigj një sinjali emergjence nga Iris Dena, anija luftarake iraniane, por kur arriti në zonë gjeti vetëm njolla nafte, varka shpëtimi të zbrazëta dhe trupat e marinarëve në ujë, pasi anija ishte fundosur nga një torpedo amerikane në Oqeanin Indian.
Sipas autoriteteve të Sri Lankës, marina e vendit dërgoi anije dhe avionë në një mision shpëtimi pasi mori sinjalin e emergjencës nga anija iraniane IRIS Dena, në të cilën ndodheshin rreth 180 persona në bord. Lajmi u konfirmua nga ministri i Jashtëm i Sri Lankës, Vijitha Herath, gjatë një seance në Parlament.
Kur forcat detare të Sri Lankës mbërritën në vendngjarje, nuk kishte më asnjë gjurmë të anijes.
“Nuk kishte asnjë shenjë të anijes, vetëm disa njolla nafte dhe disa varka shpëtimi. Gjetëm njerëz që po lundronin në ujë,” deklaroi zëdhënësi i marinës, komandanti Buddhika Sampath.
Ekipet e shpëtimit arritën të nxjerrin nga uji 87 trupa të pajetë dhe të shpëtojnë 32 persona, sipas njoftimit zyrtar të marinës së Sri Lankës.
Sekretari amerikan i Luftës, Pete Hegseth, deklaroi më herët gjatë një konference në Pentagon se anija iraniane ishte një nga anijet kryesore të flotës së Iranit.
FIRST SINKING OF AN ENEMY SHIP BY TORPEDO SINCE WWII: Video released by the Pentagon shows the torpedo strike that sank an Iranian warship near Sri Lanka, roughly 1,000 miles from Iran's coastal waters, in the Indian Ocean.Secretary of Defense Pete Hegseth confirmed during a… pic.twitter.com/omHnPNxHnI— CBS News (@CBSNews) March 4, 2026
“Një nëndetëse amerikane fundosi një anije luftarake iraniane që mendonte se ishte e sigurt në ujërat ndërkombëtare. Ajo u godit nga një torpedo. Një vdekje e heshtur. Është hera e parë që nga Lufta e Dytë Botërore që një anije armike fundoset nga një torpedo,” tha ai.
Sipas shefit të Shtabit të Përbashkët të SHBA, gjeneralit Dan Caine, për fundosjen e anijes është përdorur një torpedo e tipit Mark 48.
Të mbijetuarit nga rrënojat e anijes u transportuan në spitalin e qytetit Galle, në jug të Sri Lankës. Autoritetet shëndetësore thanë se një nga të shpëtuarit është në gjendje kritike, shtatë po marrin trajtim emergjent, ndërsa të tjerët kanë plagë më të lehta.
Në një incident të veçantë, Hegseth deklaroi gjithashtu se marina amerikane ka fundosur edhe një tjetër anije iraniane, Soleimani, një anije luftarake me raketa e klasës korvetë, në Ngushticën e Hormuzit, pranë brigjeve të Iranit.
Anija mbante emrin e gjeneralit iranian Qasem Soleimani, një komandant i Gardës Revolucionare Islamike që u vra nga një sulm me dron amerikan në janar të vitit 2020 gjatë mandatit të parë të presidentit Donald Trump.
“Flota detare iraniane ndodhet tani në fund të Gjirit Persik. Është shkatërruar dhe nuk përbën më një faktor në luftë,” deklaroi Hegseth gjatë konferencës për shtyp.
