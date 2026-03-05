Pentagoni nxjerr pamjet e fundosjes së fregatës iraniane

Një torpedo e qëlluar nga një nëndetëse amerikane fundosi një anije luftarake iraniane në brigjet e Sri Lankës, marina e së cilës tha se kishte gjetur 87 trupa dhe kishte shpëtuar 32 persona.
Anija iraniane e fundosur në Oqeanin Indian ishte “anija ikonë” e Republikës Islamike, tha Sekretari i Mbrojtjes i SHBA-së, Pete Hegseth. Ky ishte një nga rastet e pakta që një nëndetëse fundos një anije që nga Lufta e Dytë Botërore. Fregata ishte rreth 2 mijë milje larg brigjeve të Iranit.
Mbytja e anijes IRIS Dena ilustron një operacion ushtarak amerikano-izraelit kundër Iranit që po shtrihet përtej kufijve të tij. Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, ka thënë se një nga objektivat kryesorë të luftës është zhdukja e marinës së Iranit.
Departamenti Amerikan i Mbrojtjes deklasifikoi dhe publikoi pamjet e goditjes së fregatës Iris Dena të Iranit nga një nëndetëse amerikane.
Video e publikuar nga Departamenti Amerikan i Mbrojtjes në X tregoi momentin e sulmit me torpedo. Anija iraniane duket se është goditur nga një shpërthim nënujor që shkakton copëtimin e saj, ndërsa një re e madhe uji ngrihet në ajër.
FIRST SINKING OF AN ENEMY SHIP BY TORPEDO SINCE WWII: Video released by the Pentagon shows the torpedo strike that sank an Iranian warship near Sri Lanka, roughly 1,000 miles from Iran's coastal waters, in the Indian Ocean.Secretary of Defense Pete Hegseth confirmed during a… pic.twitter.com/omHnPNxHnI— CBS News (@CBSNews) March 4, 2026
Foto:
Anija luftarake iraniane IRIS Dena shihet në Gjirin e Bengalit gjatë Rishikimit Ndërkombëtar të Flotës të mbajtur në Visakhapatnam, Indi, më 18 shkurt 2026. (Foto AP)
