Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Nëndetësja amerikane fundosi fregatën iraniane 2 mijë milje larg Iranit, MPJ: Mizori që do ta paguajnë shtrenjtë
Transmetuar më 05-03-2026, 08:10

Ministri i Jashtëm i Iranit thotë se SHBA-të do të pendohen shumë për fundosjen e fregatës iraniane

Ministri i Jashtëm i Iranit tha të enjten se Amerika “do të pendohet thellë për precedentin që ka vendosur” pasi një nëndetëse amerikane fundosi një fregatë iraniane në brigjet e Sri Lankës.

Komenti i Abbas Araghchi përfaqëson herën e parë që qeveria iraniane pranon fundosjen e anijes IRIS Dena në Oqeanin Indian.

Araghchi bëri komentin mbi X, duke thënë se “SHBA-të kanë kryer një mizori në det, 2,000 milje larg brigjeve të Iranit”.

“Fregata Iris Dena, një mysafire e Marinës së Indisë që mbante pothuajse 130 marinarë, u godit në ujërat ndërkombëtare pa paralajmërim”, shkroi ai. “Mbani mend fjalët e mia: SHBA-të do të pendohen thellë për precedentin që kanë vendosur.”

Sri Lanka nxori 87 trupa nga luftanija iraniane e fundosur në brigjet e saj nga nëndetësja amerikane. Ndërsa 61 njerëz të tjerë rezultojnë të zhdukur.

Në foto: Transportimi i trupave të marinarëve iranianë pranë Sri Lankës. Foto: AP

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...