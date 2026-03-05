Pentagoni: ‘Po fitojmë luftën’! Trump: SHBA do të ketë rol në të ardhmen e Iranit. Senati refuzon kufizimin e pushtetit të presidentit

Pentagon deklaron se operacionet ushtarake kundër Iran po ecin sipas planit, ndërsa Donald Trump thekson se Shtetet e Bashkuara synojnë të kenë një rol në të ardhmen politike të vendit. Ndërkohë, Senati i Shteteve të Bashkuara ka refuzuar një rezolutë që synonte të kufizonte kompetencat e presidentit për zhvillimin e luftës.
Sipas raportimeve të mediave amerikane, situata në terren mbetet e paqartë, ndërsa qarkullojnë edhe informacione për një ofensivë tokësore të nisur nga mijëra luftëtarë kurdë në territorin iranian.
Pentagoni: Operacionet po zhvillohen sipas planit
Gjatë një konference për shtyp, sekretari amerikan i Mbrojtjes, Pete Hegseth, deklaroi se operacionet ushtarake po përparojnë sipas planifikimit.
Sipas tij, forca ajrore iraniane është “decimuar” dhe SHBA pritet të sigurojë së shpejti kontroll të plotë të hapësirës ajrore. Ai shtoi se edhe kapacitetet detare të Iranit janë dobësuar ndjeshëm, duke përmendur edhe fundosjen e një anijeje pranë brigjeve të Sri Lanka pas një sulmi nga një nëndetëse.
Pentagoni vlerëson se arsenali amerikan është i mjaftueshëm për të mbështetur operacionet për një periudhë të gjatë, ndërsa Irani po përballet me mungesë municionesh. Sipas zyrtarëve amerikanë, lëshimet e raketave nga Teherani kanë rënë me rreth 86% krahasuar me fazën fillestare të sulmeve.
Objektivi zyrtar: dobësimi i kapaciteteve ushtarake
Drejtori politik i Pentagonit, Elbridge Colby, deklaroi në një aktivitet të organizuar nga Council on Foreign Relations se objektivi i ushtrisë amerikane është dobësimi i kapaciteteve luftarake të Iranit dhe jo ndryshimi i regjimit.
Megjithatë, ai theksoi se një zhvillim i tillë nuk do të ishte i padëshiruar për Uashingtonin. Colby shtoi gjithashtu se një raketë e lëshuar nga Irani drejt Turqi nuk është e mjaftueshme për të aktivizuar nenin 5 të NATO për mbrojtjen kolektive.
Shtëpia e Bardhë: trupat tokësore nuk përjashtohen
Zëdhënësja e Shtëpia e Bardhë, Karoline Leavitt, deklaroi se objektivat e operacionit janë katër: shkatërrimi i kapaciteteve raketore dhe detare të Iranit, ndalimi i aktiviteteve destabilizuese të grupeve aleate si Hezbollah dhe garantimi që Teherani të mos sigurojë armë bërthamore.
Ajo shtoi se dërgimi i trupave tokësore nuk është aktualisht pjesë e planit, por presidenti nuk e përjashton këtë mundësi në të ardhmen.
Netanyahu i shqetësuar për negociata të mundshme
Sipas raportimeve, kryeministri i Izrael, Benjamin Netanyahu, ka kontaktuar Trump për të kërkuar sqarime mbi zërat për negociata të mundshme me elementë të mbetur të qeverisë iraniane.
Uashingtoni e ka mohuar këtë skenar, megjithëse vetë Trump ka përmendur më parë mundësinë e një zgjidhjeje të ngjashme me modelin e Venezuelë.
Senati refuzon kufizimin e pushtetit të presidentit
Në planin e brendshëm politik, Senati i Shteteve të Bashkuara hodhi poshtë një rezolutë që synonte të kufizonte kompetencat e presidentit për zhvillimin e operacioneve ushtarake.
Sipas Shtëpia e Bardhë, opinioni publik mbështet ndërhyrjen, megjithëse sondazhet tregojnë një situatë më të ndarë. Analistët theksojnë se mbështetja e qytetarëve do të varet nga kohëzgjatja e konfliktit, kostot dhe rezultatet e operacionit ushtarak.
