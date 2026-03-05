Çfarë po ndodh me monedhat e huaja në tregun valutor sot?

Sot, 5 Mars 2026, dollari amerikan blihet me 82 lekë dhe shitet me 83.4 lekë.
Euro blihet me 95.7 lekë dhe shitet 96.4 lekë.
Franga zvicerane këmbehet në blerje me 105 lekë, ndërsa në shitje me 106 lekë.
Paundi britanik këmbehet në blerje me 109.7 lekë, ndërsa në shitje me 110.7 lekë.
Dollari kanadez sot në blerje këmbehet me 59.8 lekë, ndërsa në shitje me 61 lekë.
Për kursin e monedhave të tjera shihni tabelën e mëposhtme:
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd