Mijëra luftëtarë kurdë nisin ofensivë tokësore kundër Iranit

Mijëra luftëtarë kurdë kanë nisur një ofensivë tokësore kundër forcave të regjimit iranian, sipas një zyrtari nga Koalicioni i Forcave Politike të Kurdistanit Iranian (CPFIK) që citon media izraelite iTv24.
Sipas këtij zyrtari, grupet e armatosura kurde me bazë në Irak kanë filluar lëvizjet ushtarake brenda territorit iranian që nga mesnata e 2 marsit. Luftëtarët e lidhur me Partinë për Jetën e Lirë të Kurdistanit (PJAK) kanë marrë pozicione luftarake në zona të ndryshme të Iranit perëndimor.
“Lëvizjet ushtarake tokësore të forcave kurde kundër Iranit kanë nisur që nga mesnata e 2 marsit”, deklaroi zyrtari për median i24NEWS.
Sipas tij, forcat iraniane janë tërhequr nga qyteti kufitar Mariwan më 3 mars dhe kanë filluar të krijojnë pozicione mbrojtëse në zonat përreth. Luftëtarët e PJAK janë vendosur në zonat malore në jug të Mariwanit, në Iranin perëndimor.
Zyrtari shtoi se mijëra luftëtarë të PJAK janë tashmë të dislokuar në rajonet malore të Iranit, veçanërisht në zonat e thella të maleve Zagros.
PJAK ka dy krahë të armatosur: Njësitë e Mbrojtjes së Kurdistanit Lindor (YRK) dhe Forcat e Mbrojtjes së Grave (HPJ), të cilat, sipas zyrtarit, janë organizuar sipas modelit të formacioneve kurde që veprojnë në Siri.
Raportet vijnë në një moment kur në mediat ndërkombëtare po përflitet se Shtetet e Bashkuara mund të konsiderojnë grupet kurde si partnerë të mundshëm për të rritur presionin ndaj regjimit iranian.
Sipas CNN, CIA po shqyrton plane për të armatosur forcat kurde me qëllim nxitjen e një kryengritjeje popullore brenda Iranit.
Ndërkohë, Axios raportoi se presidenti amerikan Donald Trump ka zhvilluar biseda me liderë kurdë në Irak për konfliktin e vazhdueshëm mes Izraelit dhe Iranit dhe për hapat e mundshëm të ardhshëm.
Edhe Wall Street Journal ka raportuar se administrata Trump është e hapur për të mbështetur grupe të armatosura brenda Iranit që janë të gatshme të sfidojnë qeverinë.
Zyrtari i CPFIK deklaroi se disa fraksione politike dhe të armatosura kurde janë të gatshme të bashkëpunojnë me SHBA dhe Izraelin.
“Shumica e partive të armatosura të Kurdistanit Lindor janë të gatshme të punojnë në mënyrë të hapur dhe të bashkuar me Izraelin dhe Shtetet e Bashkuara”, tha ai.
Përveç PJAK, ai përmendi edhe disa grupe të tjera aktive në Kurdistanin iranian, si Partia Demokratike e Kurdistanit të Iranit (KDPI), fraksionet Komala dhe Partia e Lirisë së Kurdistanit (PAK).
Sipas tij, ndërsa PJAK ka disa mijëra luftëtarë, grupet e tjera kanë vetëm disa qindra militantë, shumë prej të cilëve kanë luftuar më parë kundër ISIS në Irak dhe Siri.
“Aktualisht ka disa mijëra luftëtarë të trajnuar në Kurdistanin Lindor që janë të gatshëm të armatosen nga Izraeli dhe SHBA”, deklaroi ai.
Zyrtari e paraqiti bashkëpunimin e kurdëve me SHBA dhe Izraelin si pjesë të një vizioni më të gjerë gjeopolitik. Ai argumentoi se Irani është një vend shumëetnik, ku jetojnë komunitete të ndryshme si kurdë, baluçë, azerë, turkmenë dhe arabë, dhe se dobësimi i Teheranit mund t’u hapë rrugë këtyre komuniteteve për më shumë autonomi ose pavarësi.
Ai shtoi gjithashtu se një shtet i ardhshëm kurd mund të shërbejë si një korridor strategjik që lidh Gjirin Persik me Izraelin.
“Kurdët janë një forcë e fuqishme për të mposhtur armiqtë e Izraelit”, tha ai, duke shtuar se kurdët dhe hebrenjtë mund të konsiderohen aleatë natyralë në Lindjen e Mesme.
Megjithatë, pretendimet për lëvizjet ushtarake kurde dhe për mbështetjen e mundshme amerikane nuk janë verifikuar në mënyrë të pavarur.
As Shtëpia e Bardhë dhe as zyrtarët izraelitë nuk kanë konfirmuar publikisht ndonjë plan për armatosjen e grupeve kurde brenda Iranit.
Shtëpia e Bardhë thotë se Trump foli me udhëheqësit kurdë rreth bazave amerikane në Irak
Zëdhënësja e Trumpit, Caroline Leavitt u pyet sot në lidhje me raportet se Trump pati një bisedë me udhëheqësit kurdë në Irak dhe ka kërkuar mbështetje ushtarake për grupet kurde iraniane.
“Ai foli me udhëheqësit kurdë në lidhje me bazën tonë që kemi në Irakun verior. Por çdo raport që sugjeron se presidenti ka rënë dakord për një plan të tillë është plotësisht i rremë dhe nuk duhet të shkruhet”, tha Leavitt.
