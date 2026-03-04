Probleme me gjumin? Ora e darkës mund të jetë çelësi për një gjumë më cilësor

Ora e darkës dhe zgjedhja e ushqimeve që hamë kanë një ndikim të drejtpërdrejtë në mirëqenien tonë fizike dhe në cilësinë e gjumit.
“Padyshim, nuk ka një kohë ideale darke që i përshtatet të gjithëve, pasi varet shumë nga nevojat tona – puna, familja, sporti – por edhe nga gjendja jonë fiziologjike,” shpjegon Niccolò Meroni.
Çfarë mund të ndërhyjë në gjumë
Vakte të caktuara të mbrëmjes mund të ndikojnë negativisht në gjumin e natës dhe në energjinë e ditës tjetër. Një vakt i rëndë ose i pasur me ushqime të vështira për t’u tretur, si ushqimet e skuqura, mund të përkeqësojë cilësinë e gjumit.
Eksperti paralajmëron gjithashtu se kafeja, çaji dhe pijet energjike mund të pengojnë tretjen dhe pushimin. “Çelësi nuk është vetëm ushqimi, por cilësia e gjumit tuaj të natës, e cila ndikon në energjinë, shëndetin dhe produktivitetin e ditës tjetër,” shton ai.
Rekomandime për një darkë të ekuilibruar
Një darkë e ekuilibruar mund të ndërtohet sipas modelit të Pllakës së Harvardit:
50% karbohidrate
25% proteina
25% perime
Vaj ulliri ekstra të virgjër
Një copë frut për të plotësuar vaktin
Pa u futur në mekanizma kompleksë fiziologjikë, mund të themi se një darkë e varfër ose agjërimi aktivizon sistemin nervor simpatik, duke nxitur prodhimin e hormoneve si adrenalina dhe noradrenalina, që pengojnë pushimin.
Nga ana tjetër, një rutinë e duhur e mbrëmjes lejon aktivizimin e sistemit nervor parasimpatik, duke ndihmuar tretjen dhe rikuperimin gjatë natës.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd