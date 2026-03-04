Xum Allushi mbështet publikisht Rogertin: Më i sinqerti dhe më i forti!

Ish-konkurrenti i edicionit të katërt të Big Brother VIP Albania, Xum Allushi, ka reaguar në lidhje me lojën e banorit aktual Rogert Sterkaj, duke i dhënë atij mbështetje të hapur në këtë fazë të garës.
Përmes një postimi në rrjetet sociale, Xumi ka shprehur mendimin e tij, duke e cilësuar Rogertin si një nga lojtarët më të fortë dhe më të sinqertë brenda shtëpisë. Ai thekson se, edhe pse nuk kishte dashur të komentonte mbi këtë sezon të formatit, vendosi të ndajë opinionin e tij personal.
“Sipas mendimit tim, Rogerti është lojtari më i sinqertë dhe më i fortë nga të gjithë”, ka shkruar ai. Më tej, ish-banori ka shtuar se e sheh atë si një person të drejtë, duke theksuar se reagimet e tij të forta vijnë si pasojë e mbrojtjes së së drejtës së vet.
Në fund të mesazhit, Xumi i ka uruar fitoren dhe i ka garantuar mbështetje deri në përfundim të rrugëtimit në shtëpinë më të famshme në vend.
Reagimi i tij vjen pas zhvillimeve të fundit në spektaklin e së martës, kur Rogerti u largua për pak momente nga gara dhe më pas u rikthye sërish në shtëpinë më të famshme në Shqipëri.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd