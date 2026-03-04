Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
I zhvasin varësen nga qafa! Grabitet në mes të Lungomares turisti i huaj
Transmetuar më 04-03-2026, 22:51

Turisti i huaj grabitet në mes të Lungomares, i marrin me forcë

Një turist i huaj ka rënë pre e një grabitjeje në zonën e Lungomares në Vlorë.

Sipas informacioneve paraprake, një person i ka hequr me forcë varësen nga qafa dhe më pas është larguar me shpejtësi nga vendi i ngjarjes.

Pas denoncimit të bërë nga turisti, në zonë kanë mbërritur menjëherë shërbimet e policisë, të cilat kanë nisur kontrollet për identifikimin dhe kapjen e autorit.

Aktualisht, autori i dyshuar është shpallur në kërkim, ndërsa policia po punon për zbardhjen e plotë të rrethanave të ngjarjes.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

