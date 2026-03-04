Ikin dritat gjatë faljes në xhaminë ‘Dine Hoxha’ në Tiranë, imami Ahmed Kalaja: Turp!

Të dhënat po ngarkohen...
Transmetuar më 04-03-2026, 22:35
Besimtarët myslimanë janë përballur me një situatë të pazakontë gjatë kohës që faleshin.
Në xhaminë “Dine Hoxha” në kryeqytet kanë ikur dritat, teksa më pas ka reaguar edhe imami Ahmed Kalaja.
“Turp, viti 2026 në mes të Tiranës në Ramazan mbi njëmijë besimtarëve t’ju heqësh dritat!”, shkruan imami Ahmed Kalaja.
