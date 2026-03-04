Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Ikin dritat gjatë faljes në xhaminë ‘Dine Hoxha’ në Tiranë, imami Ahmed Kalaja: Turp!
Transmetuar më 04-03-2026, 22:35

Besimtarët myslimanë janë përballur me një situatë të pazakontë gjatë kohës që faleshin.

Në xhaminë “Dine Hoxha” në kryeqytet kanë ikur dritat, teksa më pas ka reaguar edhe imami Ahmed Kalaja.

“Turp, viti 2026 në mes të Tiranës në Ramazan mbi njëmijë besimtarëve t’ju heqësh dritat!”, shkruan imami Ahmed Kalaja.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...