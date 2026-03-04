Kualifikohen edhe Dinamo dhe Egnatia për Kupën e Shqipërisë

Dinamo City dhe Egnatia Rrogozhinë janë dy skuadrat e radhës që sigurojnë një vend në gjysmëfinalet e Kupa e Shqipërisë.
Dinamo konfirmoi epërsinë ndaj KF Tirana, duke e mposhtur sërish me rezultatin 2-0, njësoj si në ndeshjen e parë. Golat e Nezirit dhe Guindo vulosën kualifikimin e dinamovitëve, të cilët kalojnë në turin tjetër me rezultatin e përgjithshëm 4-0.
Nga ana tjetër, Egnatia administroi avantazhin e ndeshjes së parë ndaj KF Teuta Durrës. Pas fitores 2-1 në takimin e parë, skuadrës nga Rrogozhina i mjaftoi barazimi pa gola në sfidën e kthimit për të prerë biletën drejt gjysmëfinales.
Më herët, kualifikimin e siguruan edhe KF Vllaznia Shkodër dhe KF Elbasani, të cilat eliminuan respektivisht KF Bylis Ballsh dhe FK Partizani Tirana.
Shorti për fazën gjysmëfinale pritet të përcaktojë përballjet e radhës në garën për trofeun.
