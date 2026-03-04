Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Kualifikohen edhe Dinamo dhe Egnatia për Kupën e Shqipërisë
Transmetuar më 04-03-2026, 21:44

Dinamo City dhe Egnatia Rrogozhinë janë dy skuadrat e radhës që sigurojnë një vend në gjysmëfinalet e Kupa e Shqipërisë.

Dinamo konfirmoi epërsinë ndaj KF Tirana, duke e mposhtur sërish me rezultatin 2-0, njësoj si në ndeshjen e parë. Golat e Nezirit dhe Guindo vulosën kualifikimin e dinamovitëve, të cilët kalojnë në turin tjetër me rezultatin e përgjithshëm 4-0.

Nga ana tjetër, Egnatia administroi avantazhin e ndeshjes së parë ndaj KF Teuta Durrës. Pas fitores 2-1 në takimin e parë, skuadrës nga Rrogozhina i mjaftoi barazimi pa gola në sfidën e kthimit për të prerë biletën drejt gjysmëfinales.

Më herët, kualifikimin e siguruan edhe KF Vllaznia Shkodër dhe KF Elbasani, të cilat eliminuan respektivisht KF Bylis Ballsh dhe FK Partizani Tirana.

Shorti për fazën gjysmëfinale pritet të përcaktojë përballjet e radhës në garën për trofeun.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...